法国105岁女寿星命硬 染冠状病毒痊愈逃过一劫

这位幸运的女寿星住在法国东南部阿尔卑斯山一间养老院里。她今年秋天在第二波疫情来临时，感染了冠状病毒，但熬了过来。上星期，养老院给她办了105岁生日。

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这位命硬的女寿星名叫莱娅·拉维（Léa Lavy），她住的养老院位于著名的安纳西湖地区。今年秋天，这个养老院遭第二波冠状病毒疫情的冲击，有近60%的人感染，其中33人不幸死亡。可是莱雅-拉维熬过来了。她是这个养老院中年岁最大的住客。

12月10日，莱雅-拉维过105岁生日。养老院和Parmenlan基金会的负责人斯特凡-理查德（Stéphane Richard）告诉法新社，院方和老人的儿媳还有几位护理人员共同为她办了一场小小的生日庆祝会。

因为疫情的关系，大家在客厅里都带着口罩，给老寿星献了一束鲜花，免了分享蛋糕的节目。据当地报纸Dauphiné libéré报道，这位老寿星向该报透露：“这让我有点害怕”。老人还说，不久前她还住在自己家里，搬到养老院才几个月。

据这个养老院的负责人斯蒂芬·理查德说，养老院受到了第二次冠状病毒Covid-19浪潮的严重影响。在“我们185名住客中有109人（近60％）感染了这种疾病，我们为其中33人的死亡感到痛惜。”