法国年底开始接种疫苗 首批100万人

法国与欧洲几乎同步，定于今年年底开始接种疫苗，预计首批接种100万人。法国总理卡斯戴就接种疫苗活动推出三字经：“透明，警惕，决心”。

广告 继续浏览后续

法国定于12月最后一周启动接种疫苗，第一批接种100万人，优先高龄人群和养老院的工作人员。法国总理保证政府接种疫苗的战略将高度“透明”。

法国国民议会昨天12月16日开始就法国政府未来几周的疫苗战略展开辩论。有20多名议员特别强调“透明”的重要性，他们敦促政府在疫苗问题上保持高度“透明”，因为透明是人们信任的基础。

法国总理卡斯戴Jean Castex表示，政府保证坚持三个原则：第一，完全的透明，第二，绝对的警惕，第三，坚定的决心。他重申，第一批将优先为养老院高龄人群和照顾他们的人员接种。

据法国世界报说，由于接种者须在21天后注射第二针，所以第一批接种的时段定为6-8周。

另据法新社说，法国在第一批接种疫苗之前，与欧洲各国沟通协商，特别是跟有边界接壤的邻国进行协调。据法国卫生部的文告称，12月15日，法国与主要邻国德国，比利时，西班牙，意大利，卢森堡，荷兰，瑞士的卫生部长举行了视讯会议，各国就跨边境地区居民的接种疫苗问题进行磋商协调。

但是法国人接种疫苗的意愿并不高。据法国卫生当局最新的一项调查，只有53%的受调者表示愿意接种抗冠状病毒疫苗。而今年7月的相同调查，有64%的受调者表示愿意接种疫苗。