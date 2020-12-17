马克龙新冠中招，惹多国政要纷纷自我隔离

今天马克龙宣布出现症状并接受新冠测试呈阳性，已经有许多法国和欧洲qi'ta国家领导人先后决定自我隔离。

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本周三，安东尼奥-科斯塔曾受邀到法国总统府爱丽舍宫赴午宴，席间讨论了明年葡萄牙在欧盟轮值的事宜。今天马克龙宣布出现症状并接受新冠核酸测试呈阳性，已经有许多欧洲国家领导人先后决定自我隔离，包括西班牙首相佩德罗-桑切斯，比利时首相亚历山大-德克鲁，欧洲理事会主席查尔-米歇尔等人，另外还有欧委会主席冯德莱恩，欧安组织秘书长古力亚等人有过密切接触，但冯德莱恩和古力亚暂未宣布是否要自我隔离。

法国其他开始自我隔离的政治人物有总理卡斯泰，国民议会议长费朗等。另外法新社指出，共有12人在本周三晚间和总统马克龙同桌进餐，其中许多是执政党人士，这个数字远远超过政府下达的不能超过6名成年人共餐的防疫指示。不过参加晚宴的人们指出，他们的餐桌非常的长，每个人之间都有至少一米的距离，且房间得到了良好的通风，这“减少了他们互相之间彼此传染的几率”。

葡萄牙总理科斯塔在测试阴性之后，宣布取消所有需要他本人到场的日程安排，其中包括本周五访问非洲两处葡萄牙前殖民地的计划。他表示自己“检测结果是阴性，但等待卫生部门告知具体该如何行动之际，谨慎起见，仍自我隔离”。马克龙则宣布自我隔离七天，但期间继续远程工作，不过周二和周三的黎巴嫩之行不得不被取消。他原本打算在那里和联合国部队的法国军人们一起度过圣诞夜。