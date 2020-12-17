2015年巴黎阿姆斯特丹火车恐袭作案者被判终身监禁

12月17日星期四，巴黎特别重罪法庭对2015年巴黎-阿姆斯特丹大力士火车恐袭案的作案者阿尤布-阿尔-哈扎尼判处无期徒刑。2015年8月21日这辆从巴黎开往阿姆斯特丹的大力士火车上，试图用卡拉什尼科夫步枪制造恐怖袭击的阿尤布-阿尔-哈扎尼最终被车上三人控制住，其中两人是休息期的美国大兵。

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法庭在判决书当中写道：“三人控制住了此人，阻止他盲目而无选择地杀死所有乘客”。阿尤布-阿尔-哈扎尼今年31岁，法庭宣判之后，他站在被告席上，面无表情。法庭认为，如果不是“乘客们展现出非凡的勇气，同时此人的武器出现故障，两个特殊原因相叠加，那么可能会出现一起盲目的恐怖袭击，后果或将格外惨重”。

审判当中，阿尔-哈扎尼一直表示，自己收到的指令，是杀死被认为在火车上的美国大兵，和欧委会的成员。然而法庭认为，当时美国士兵们的装束和其他乘客并无特殊区别，且阿尔-哈扎尼携带的武器“足够造成许多伤亡”，因此认定其目的“就是要盲目，无区别杀害火车上的大约两百名乘客”。另外法庭还指出，这一未遂的恐袭案发生之时，正处于“大量袭击造势的高峰期”。

此案的其他三名遭起诉者已经被认定为阿尔-哈扎尼和下达命令的阿巴乌德提供过帮助，使这二人从叙利亚潜入了欧洲。三人分别被判处27年，7年，和25年的监禁。