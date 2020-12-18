马克龙染疾憔悴录视频： 重重保护没拦住新冠，以己为鉴劝民众警惕

12月18日星期五，法国总统马克龙通过他的手机录制了一段约三分钟的短视频，发布在社交网络上，当中以亲身感染新冠病毒的感想，劝诫全体民众当心再当心。

广告 继续浏览后续

在这段视频当中，马克龙穿着深色高领毛衣，语速明显和其他视频的讲话速度相比要慢，精神头不足，表示自己和前一天确诊之际有着相同的症状：疲乏，头疼，干咳。但他表示自己依旧在工作，只不过速度有所下降，“仍然在处理优先级的重要档案”，并提到了新冠疫情危机和英国与欧盟的谈判等。他承诺，自己“每天都非常透明地了解自身病情的走势，没有理由恶化”。

马克龙自从本周四确诊感染新冠病毒之后，就在巴黎郊区的凡尔赛市的拉郎特尔内宅邸隔离，由总统府爱丽舍宫首席医生，前军队急诊医师让-克里斯托弗-皮罗雄诊治。第一夫人布丽吉特-马克龙检测结果呈阴性，在总统府爱丽舍宫隔离。

马克龙在视频当中还劝说民众，称自己虽然被重重保护起来，且他本人非常当心，却仍然中招，这“显示出，在这一病毒面前，真的无人可以说自己不会被感染”。他调侃道，自己感染病毒，“有可能是某个时刻的疏忽导致的，有可能是某个时刻不那么幸运，因而中招”。他以自身为例，呼吁所有法国人警惕起来。

目前圣诞节和元旦临近，马克龙染疾，正值法国疫情有抬头的趋势：本周四全国新增确诊人数又冲到了18000多人，仍然有2808人身处重症监护室，接受治疗，全国阳性确诊率下降徘徊在6.1%左右。