更阻外国趁疫情并购法国上市公司 巴黎延长特别把关措施

法国政府决定把针对审查非欧盟国家投资法国上市公司的较低门槛的措施延长至2021年。根据这一措施，一旦法国财政部被告知有收购10%以上的法企股份的意向，财政部就有10天的时间来决定是否需要进行更深入的审查。这样的审查可能导致交易被拒绝。此前法国政府审查非欧盟国家并购案起点标准是25%。

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据路透社报道称，法国将更严格审查非欧盟投资法国上市公司的规定延长至明年底。

消息说，法国财政部周五表示，法国政府将把针对审查非欧盟国家投资法国上市公司的较低门槛延长至2021年。这一规定是在新冠危机期间实施的，原定今年底到期。法国政府在7月份临时降低了欧盟以外投资者购买法国上市公司股份必须获得批准的门槛，从之前的25%降至10%。

根据法国财长勒梅尔(Bruno Le Maire)在一份声明中说，“在这种经济危机时期，我们必须确保对我们的战略公司进行保护。因此，我们将保持在法外国投资的10%的审查门槛。”

该措施原定今年底到期，但财政部表示将延长至2021年底。

路透社说，一旦财政部被告知有收购10%以上的法企股份的意向，财政部就有10天的时间来决定是否需要进行更深入的审查。这样的审查可能导致交易被拒绝。