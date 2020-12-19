马克龙染疫 防病疏忽或违规受批评

法国总统马克龙染上新冠病毒震惊法国，也让欧洲多国紧张。虽然法国疫情反弹严重，马克龙近期公务更加繁忙，法国与欧洲以及国际事务均频见马克龙身影。究竟马克龙是在何时何地被传染，目前仍然无法确定。但马克龙染疫受怀疑期间接触的人，包括第一夫人，总理，议会主席等人，均告检测阴性。媒体批评马克龙本周初宵禁令颁后爱丽舍宫还过节般的10人工作晚餐可能就是疏忽违规的坏例子。

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法国总统马克龙染疫隔离，但没有停止工作，只是放慢了节奏。原本马克龙的工作繁重压力山大，据信每晚均深夜两点才入睡，每早清晨就起身工作，但染疫后传出的简易视频却显现马克龙显然的疲态以及罕见的憔悴。马克龙告诫法国人要重视防疫，千万不要疏忽松懈。他说，病毒会毫无选择攻击每一个人。

尽管马克龙现身说法告诫法国人遵守防疫规定，可是法国舆论批评马克龙自己并没有完全遵守防疫规定。根据法国多家媒体曝料，马克龙本星期三出现症状的前一天晚，总统府据报就有工作晚餐，桌上居然有10人之多。而根据新的宵禁规定，法国人应当晚上8点钟就回家，睡觉，饭桌上最多不得超过6个人。

媒体追踪马克龙可能染疫的途径或时机，发现马克龙身陷许多工作饭餐，晚饭，中饭，都有很多法国内外的同僚，合作者与官员，防疫疏忽可能有很多的可指责。媒体还刊登马克龙一时会上没有戴口罩就打招呼以及与多人还握手致意的照片。

就总统府工作饭局10人进餐至半夜，而且都是男性官员，法国当红主持评论批评马克龙说，总统染疫至少表明他不是超人。虽然贵为总统但他就是一个普通人，违规中饭晚饭，几近“凡夫俗子”。有媒体说，不能肯定马克龙就是在这些饭局上被染疫，但无论如何，马克龙没有表现出好的带头遵守防疫例子。政府推出防疫指南与宵禁规定，桌上不要超过6人，可是总统府却饭席至半夜，要法国人遵守，发号施令这就应该先带头才行。