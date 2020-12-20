新科技：抗Covid-19病毒疫苗的冷链

Covid-19：在把握了冷藏技术之后，追踪疫苗运输过程中的温度成为了关键。（存档图片） Le suivi de température pendant le transport des vaccins devient primordial. Ici, Pfizer et BioNTech sont les premiers laboratoires à rendre publics des résultats intermédiaires d'essais de vaccin en phase 3 (image d'archive / image d'illustration).

美国辉瑞制药厂（Pfizer）和德国生物科技公司（BioNTech）联合研发的抗Covid-19病毒疫苗需要保持在摄氏零下70度（-70°C），如何保证冷链在运输过程中不出错？法国取得了一项科技创新。

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为了保证试剂的有效性，部分抗Covid-19病毒的疫苗需要保存在极端低温之中。如何保证冷链在运输过程中不出错？ 就此，法国蒙彼利埃（Montpellier）的科技新秀拿出了一项创新发明。在此予以简介。

据本台RFI记者Dominique Desaunay周日（2020年12月20日）在法文«新科技»栏目 ( Nouvelles technologies) 刊出一篇采访报道，介绍法国企业在令人头疼的疫苗冷链领域里的一项科技创新。

文章说，后勤人员正在准备把数百万剂放在摄氏零下80度干冰中的疫苗冷冻箱从实验室运往存放地点。比如，美国辉瑞制药厂（Pfizer）和德国生物科技公司（BioNTech）联合研发的抗Covid-19病毒疫苗就需要一直保存在这样的冷链中，否则疫苗的有效力就会削弱，甚至对人体健康造成危险。

疫苗运输的关键是确保冷链

位于法国蒙彼利埃的 Koovea公司的主管Yohann.C指出，在把握了这样的冷藏技术后，追踪运输过程中的温度成为了关键。这家新科技公司研发了一种可联网的自主传感器，确保抗Covid-19病毒疫苗冷链的不间断。这名企业负责人在采访中还解释说，让这些小型自主传感器装在冷藏设备里，它们会把温度数据实时传输到一个相应的手机软件上。

存档图片：美国辉瑞制药厂（Pfizer）与德国生物科技公司（BioNtech）联合研发的抗Covid-19病毒疫苗需要保持在摄氏零下70度 (-70°C)。 Image d'archive: Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé à une température glaciale de moins 70 degrés Celsius (moins 94 Fahrenheit). © Daniel Roland AFP 法新社

法国这家年轻的科技公司成立于2018年，其设备已在众多医药实验室和医院使用，也被用在易腐食品的保存和分发。未来可能将很快被运用于首批抗Covid-19病毒疫苗的运输，其冷链将受到卫生当局的严格监督。