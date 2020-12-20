法国：所有来自英国的人48小时禁止入境

英国确认发现新冠病毒的新变种，传播速度更快，感染人数已超过1000例。欧洲多国20日已经决定停飞往返英国的航班。德国卫生部宣布：暂停从英国和南非起飞的所有航班。意大利、爱尔兰、荷兰、保加利亚等国随后跟进，纷纷决定暂时中止与英国的航班。为应对新冠病毒新变种，法国决定从在周日午夜起，所有来自英国的人48小时内禁止入境。

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法国政府20日晚表示，来自英国的航班、轮渡、陆路和铁路运输将暂时关闭48小时；48小时后待欧盟采取统一行动后，法方再酌情公布年底前更具体的限制措施。

法国交通部长让·巴蒂斯特·杰巴里（Jean-Baptiste Djebbari）20日在接受LCI记者采访时表示：法国等待欧盟统一措施中将暂时中止48小时来自英国的航班。欧盟也在考虑再从英国入境其他欧洲国家必须有新冠病毒核酸检测阴性证明。法国政府发言人表示，这将尤其涉及到居住在英国的法国社区，他们中很多人计划回法国度圣诞节。法国交通部长对记者表示：居住在英国，已经购买机票和火车票的法国人，可以改签或退票。法国交通部商议好之后会设法让他们回国与家人和亲朋好友在法国团聚。

德国是第一个对英国宣布停飞令的欧洲国家。随后，荷兰、比利时、意大利、保加利亚、奥地利、爱尔兰纷纷跟进。德国专家表示，疫苗对新变种病毒仍然是有效的。

意大利外交部长迪马约(Luigi Di Maio)20日在推特上表示：英国方面已经发出警告，发现一种新冠病毒的新变种。作为政府，我们有义务保护意大利人，因此，我们将与卫生部长签署一项法令，以中止与英国的航班。但他并没有指明中止航班的具体时间。

世卫组织欧洲区域办事处发言人说：“欧洲各地疫情传播速度剧烈而广泛，各国必须加倍採取控制与预防措施。”

荷兰已经决定禁止来自英国的航班入境；但荷兰方面尚未阐明是否将旅行禁令从客机扩展到航空货运和铁路客运。比利时除了自午夜起禁止英国航班入境24小时，也暂停欧洲之星（Eurostar）等通往英国的列车服务。

捷克共和国则宣布，过去2周曾在英国领土滞留至少24小时的入境人士，20日起必须接受隔离。

世卫组织19日晚推文：“我们正就新冠病毒疾病的新变种，与英国官员密切联系。”世卫承诺对变种病毒有更多了解后，会提供各国政府与民众最新情况。