百年法国选美却曝反犹丑闻 各界谴责

法国昨天晚上兴高采烈选出法国小姐，该选美恰逢百年大庆，因新冠病毒，选美颁奖仪式头一次闭门没有热闹的满席观众捧场，但却惹来推特论战狂潮。争议并非针对当选法国小姐，来自诺曼底的阿芒蒂娜佩蒂，而是由亚军，来自普罗旺斯的阿沛莉尔贝娜莜姆含有犹太人血统。法国政界以及社会各界纷纷谴责推特网络对贝娜莜姆的攻击，并批评此一争议为法国选美蒙羞。

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今年的选美，在29名18岁到24岁的法国各地当选小姐中竞争评选。诺曼底小姐阿芒蒂娜佩蒂称后，亚军则是普罗旺斯小姐贝娜莜姆。第三名是蓝色海岸小姐拉拉高缇叶。

评选结果甫出炉，推特即刻出现攻击，指责法国选美沦为犹太选美。攻击推文引来众多捧场，但也遭致批评论战。谴责该推文反犹的反击，铺天盖地。

据选美官方机构证实澄清，本届亚军贝娜莜姆是法国人，有意大利和以色列血统，也是普罗旺斯人。普罗旺斯所在帕卡大区主席穆瑟黎烨肯定，贝娜莜姆完全有荣耀代表该大区以及代表法国。

法国政府多位官员对于网络反犹色彩的质疑，作出严厉批评。法国司法研究是否立案调查。

虽然法国选美于一百年前由一名记者茅利斯德瓦雷夫倡议创办，但只是在1928年才正式取名法国选美比赛。百年选美今年因病毒疫情，显现沧桑。