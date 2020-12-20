诺曼底姑娘获2021法国小姐大赛冠军

12月20日星期天，来自诺曼底的选手Amandine Petit揽得2021年度法国小姐大赛的冠军奖杯。

广告 继续浏览后续

今年是法国小姐大赛Miss France赛事一百周年纪念年份，但由于新冠疫情，现场并没有观众，只有400名人员到场，其中80人是嘉宾，另还有11名前Miss France，被有机玻璃隔开。另外参赛选手过去多个星期每天都接受病毒测试。

本次的冠军Amandine Petit今年23岁，是卡昂的老年社会学架构与组织管理领域的研究生，今后可能会成为医疗养老院的主任。她在29个年龄介于18-24岁的选手中脱颖而出。她此前表示，“现代女性是强大的女性，捍卫美的价值观，如今我在各位面前，展现的就是这一现代女性的样子，展现出我们可以走多远”，“我的名字很小（Petit在法语里意为‘小’），但我的志向很大”。

Amandine Petit来自Calvados的一个小镇Bourguébus，得到了举镇支持，镇上面包店老板非常激动，她表示自己很久以来都支持Amandine，“她是Bourguébus的孩子，她的父母，祖父母都是这里的人...我们感到很自豪”。事实上，Amandine早在2015年就开始参加Miss France大赛，本次成为了诺曼底第七次捧冠军杯的姑娘，上一次诺曼底姑娘捧杯是在2010年。