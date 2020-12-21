法国选美反犹案：调查也追责推特

法国政府以及法国同反犹作斗争协会今天均指责推特在刚刚发生的法国选美仪式中，大量推文充斥反犹言论以及散播仇恨丑闻中，负有重要责任。批评聚焦推特毫无作为，不仅没有阻断反犹言论续推汹涌，而且至今推特仍然保留这些问题推文内容。推特至此没有回应法国官方诉求。法国承认司法追究网络平台违禁违法现象，在匿名保护面前碰壁。

广告 继续浏览后续

法国巴黎检察方面已经就周末发生的法国百年选美仪式上，今年当选亚军普罗旺斯小姐受到反犹侮辱攻击事件，展开司法调查。立案理由称种族歧视辱骂以及怂恿散布仇恨。法国今年选美冠军由诺曼底小姐阿芒蒂娜佩蒂夺得，亚军则由普罗旺斯小姐贝娜莜姆当选。第三名是蓝色海岸小姐拉拉高缇叶。引媒体介绍透露亚军普罗旺斯小姐贝娜莜姆的父亲原籍以色列，有犹太人血统，推特当晚涌现出大量侮辱贝娜莜姆，并讽刺谩骂选美仪式的粗暴推文。

法国各界对此感到震惊于愤怒。当晚推特引爆论战，反击反犹的推文排山倒海。

法国官方介入，政府官员明确表态，谴责反犹；当局要严惩反犹侮辱的决心，溢于言表。法国官方与推特接触，要求推特负责。但至此法国没有获得推特的回应。

根据法国同反犹斗争的青年协会批评，推特在此事件中有不可推卸责任。推特面对泛滥的反犹，煽动仇恨的推文显示了无动于衷。不仅没有在事件发起时采用过滤以及禁止手段阻止反犹推文泛滥，而且也没有采取措施阻止蔓延以及消弭影响。

法国官方指责推特没有按照自己的法规行使职责，推特明文规定禁止散布反犹以及种族歧视和煽动仇恨。

法国警方将按照司法立案调查，侦察推特上反犹推文的责任者，查证推文的身份。

但据法国官方说，目前遇到的困境是推特并没有如许诺或希望的那样，爽快合作协助查证。推特以及其他网络平台均蒙有匿名保护罩。法国调查多次在匿名制墙壁前碰壁。

多个反对反犹组织对反犹行为长期在匿名制保护后逍遥法外非常愤怒。

此前法国与推特等世界网络平台有过谈判合作，多家网络平台许诺加强司法监管与合作。法国此方面专家承认，网络平台所在国家的司法，与经营地的司法差异，造成推特以及其他网络平台追责的困难。但法国官方说，调查此次反犹推文身份，追究犯罪责任，绝不妥协。

今年选美亚军普罗旺斯小姐贝娜莜姆今天接受专访，对该事件感到悲哀。她说，她没有寻衅滋事招惹任何人。可是我们现在是2020年了，还会有这样的事件发生，让她悲哀。