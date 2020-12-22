民调显示 : 法国人担忧 支持更严格抗疫措施

法国调查机构OpinionWay周二公布最新调查显示， 81%的法国人担忧未来经济前景，只有38%法国人认为将要接种疫苗会起到好的效果。该最新调查于本月16日进行，此后英国爆发变异新冠病毒扩散。

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禁足，部分解禁，再次严格控制措施，因新冠疫情引发的全球公共卫生危机让法国人感到沮丧，担忧的情绪没有因一些国家开始广泛接种新冠疫苗有所好转。

法国民调调查机构OpinionWay周二公布最新调查显示， 81%的法国人非常担忧未来经济前景，认为只会更加糟糕，就是政府采取的大力资助企业措施没有让大多数法国人感到效果。另外关于即将开始的接种新冠疫苗问题，只有38%法国人认为会有积极效果，44%的法国人认为接种疫苗不会改变日常生活。

法国在经历了8个多月公共卫生危机后，法国人总体上感到担忧和无可奈何，而且这种情况与今年5月调查相比没有好转。

该调查显示大多数法国人目前支持政府采取的严格控制疫情措施，而出现的政府在卫生问题上独裁言论没有广泛的支持者。

该最新调查于本月16日进行，随后英国东南部爆发变异新冠病毒感染升高问题。