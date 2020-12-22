法国男影星克劳德·布莱塞（Claude Brasseur）离世

法国男影星克劳德·布莱塞（Claude Brasseur）2020年12月22日病逝，享年84岁。他的经纪人对法新社表示，他的死与新冠无关联，在亲人的陪伴下，他安详地离开了。疫情下，他的丧礼将从简，下葬地选在巴黎的拉雪兹神父公墓。

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布莱塞1936年6月15日出生在巴黎富区塞纳河畔讷伊（Neuilly-sur-Seine）。但父母过早离异给他很大打击。住宿学校没有给他留下美好的回忆。高二他就辍学。后经人介绍到《巴黎竞赛报》当记者摄影师。

他有机会前去采访当时红极一时的女演员埃尔维拉·波佩斯库(Elvire Popesco)。波佩斯库直率地对拍摄她的布莱塞说：你有一双让人过目不忘的眼睛。就凭这，你也不应该干这行。你应该去当一名演员。

自小心中就有志当演员的布莱塞再也坐不住了。他边在优秀的音乐学院学戏剧边参加影片中小角色的演出。从1959年进入演艺界至今，他曾经演过近百部电影，从不挑肥拣瘦，演好每一个大小角色，特别是喜剧中的变幻无常的角色。

外在近100部影片中，给观众留下最深印象的是1972年的《养老金》(le Viager)、1976年的《大象骗人》(un éléphant, ça trompe énormément)、1980年的《初吻》(le Boum)、2006年的《帐篷生活》(Camping)、2003年的《宝贝》(Chouchou)。

1980年的《初吻》讲述了叛逆的女儿维克(Vic)不喜欢学业，老给家长找麻烦的不安分青年。出演维克这个角色的是在中国和日本红得发紫的苏菲·玛索(Sophie Marceau)。苏菲·玛索处女作一炮走红也和老演员克劳德·布莱塞扮演她父亲有直接关系。

《初吻》一片女导演 达妮埃尔·汤普森 (Danièle Thompson)对法新社记者表示，失去布莱塞是不可估量的损失。她回忆说，当年选中苏菲·玛索出演《初吻》一片女主角，她万分希望能得到老一代影界的鼎力支持；当她邀请家喻户晓的老演员布莱塞（Claude Brasseur）出演维克父亲时，她多么害怕布莱塞会拒绝她。

法国男影星克劳德·布莱塞（Claude Brasseur）曾两次获得凯撒电影奖项。两部获得最佳男主角影片分别为《大象骗人》(Un éléphant, ça trompe énormément; 1977)和《警察之战》(la Guerre des polices;1980)。