法英交通凭检测放行 上万大货车动起来

法英海峡运输在关闭48小时后重新开放但司机须经检测阴性2020年12月22日

法国和英国今天12月23日早晨恢复加来海峡的客运通航。昨晚法国决定允许来自英国的法国人或有亲属在法国的外国人士凭检测结果入境法国。由于变种冠状病毒在英国肆虐，巴黎在两天前宣布对英国关闭边界。

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昨晚，多佛港结束了历时48小时的通行禁令。法国，比利时当局都允许大货车通过海峡，但条件是大货车的司机，不论哪国人，需接受病毒检测，并得到阴性结果，方可通行。

据法国工人力量FO工会统计，截至昨晚，因英国变种冠状病毒而被困的大货车约有1万8000辆，其中5000-6000辆是法国货车 ，估计被困在多佛港的大货车有3000辆。还有一个问题是，通过边境所必须的病毒检测并不免费，工会呼吁由司机所属企业支付检测费用，但截至目前，工会尚未与各方就此达成协议。

巴黎昨晚已经批准法国人或在法国有亲属的人从今天开始，从英国通过飞机或海底隧道的欧洲之星列车进入法国。条件是这些人须提供72小时内的阴性检测结果。

加来海峡的船运在今天早晨复航。但有人怀疑，变异病毒可能早已潜入欧洲大陆。加上圣诞节和新年两个节日的家人团聚，法国卫生当局担心染疫人数暴增，法国医院害怕再度面临爆满的困局。

欧盟正在试图与英国一起协调人员流动管控。如果说，法国，比利时，荷兰已重新允许来自英国的人员入境，但德国和其他国家仍对英国采取边境严控措施，可能要到1月6日才可能解除禁令。