担忧禽流感 法国朗德省预防性扑杀4万只鸭子

法国近期发现禽流感采取了预防措施，西南部的朗德省12月24日决定为预防养殖场爆发禽流感，决定扑杀4万只鸭子。法国农业部23日也提高禽流感风险级别。

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法国西南部的朗德省于12月24日决定为预防养殖场爆发禽流感，决定扑杀当地25个养殖场中的4万只鸭子，主要是由于鸭子容易被流感病毒感染。法国政府将补贴养殖场的损失，并排遣心理医生帮助饲养者度过难关。

朗德省与科西嘉省属于疫情重点防范地区。科西嘉省在12月16日发现今年第一起H5N8型禽流感疫情，随后法国农业和食品部将全国的禽流感警报级别上调至高级，要求饲养者采取圈养家禽和消毒饲养场地等防疫措施，避免家禽和候鸟接触，并采取禽流感疫情爆发地附近建立起3公里的保护区和10公里的监视区等更严格的卫生措施。

到目前为止在法国6省发现了18个禽流感感染区。

目前，法国相关机构正在进行禽流感疫情溯源工作。有迹象表明，H5N8病毒正在野生动物中如天鹅，海鸥等禽类中传播。

2015年和2017年，法国西南部曾暴发大规模禽流感疫情，大量禽类被扑杀，导致数亿欧元的经济损失。