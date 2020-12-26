首批疫苗运抵巴黎  法国明天与欧盟同步接种

据法新社记者现场报道，由美国辉瑞Pfizer和德国BioNTech公司研发的首批抗冠状病毒Covid-19疫苗，周六早上7点之前，被运到巴黎郊区的巴黎医院中心药房。

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据巴黎医院公共援助机构机构(AP-HP)称，封装在3千900个小瓶中的1万9千500剂疫苗，由一辆冷藏货车从位于比利时东北部普尔斯（Puurs）的辉瑞工厂运来。

辉瑞-BioNTech疫苗于本周一获得了欧洲药品管理局的批准。随后，法国卫生高级管理局(HAS)周四为在法国使用开了绿灯。

明天周日，法国与欧盟各国将同步开始首批疫苗接种。法国有超过6万2,000人在感染冠状病毒后死亡。法国首批接种选在两个养老院进行。这两个机构分别位于巴黎北郊的塞夫兰市和法国东部的第戎市。

法国卫生当局决定从2021年初扩大接种范围，开始为法国7000家老人院的老年住客和护工接种疫苗。

周五，法国发现了首例在英国出现的病毒变种感染病例，这名感染者是一位平常居住在英国的法国人。

据周五法国政府网站公布的数据，在过去24小时内，法国记录到2万0262例新增加冠状病毒确诊病例。法新社说，这个数字很高的部分原因，是法国人在假期与家人团聚之前，进行测试的人数激增。