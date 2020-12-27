法国启动接种疫苗  78岁女士打第一针

78岁的莫丽塞特（Mauricette）于12月27日在塞夫兰（Sevran）成为法国第一位在镜头前接受疫苗的患者。

法国今天１２月２７日启动接种抗冠状病毒（Covid-19 ）疫苗运动。今天上午近11点，一位78岁的女士在巴黎东北郊塞夫兰市的勒内-穆雷（René-Muret）医院内打了第一针，成为法国首位被接种疫苗的人。她说自己很感动。

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法新社发自现场的报道说，78岁的莫丽赛特在被注射辉瑞和BioNTech联合研制的疫苗后说：“发热了”。她微笑着接受在场医护人员的掌声。接着，第二名接种疫苗的是65岁的心脏科医生蒙苏耶大夫（Dr. Jean-Jacques Monsuez）。今天有20来名上年纪的人和照顾他们的人接种疫苗。

法国当局选定巴黎东北郊的塞夫兰市和法国东部的第戎市的养老机构，作为今天第一波接种疫苗的城市。第戎市定于今天下午为老年人和照顾他们的人员接种疫苗。地点在第戎大学医院中心旗下的Champmaillot老年病医疗中心进行。

法国政府设定的免疫目标是要在明年2月底，为法国7 000家养老院和老人医疗中心等类似机构的100万名最年长和体弱者，以及照顾他们的人，接种疫苗。

法国当局的疫苗接种计划分为三个阶段。目标是在今年夏季之前，为1500万人接种疫苗，先给最脆弱的人群接种，然后扩展到其他人群。

法国接种抗冠状病毒疫苗是以自愿为原则。免费，一应费用都由社会医疗保险机构支付。但是根据法国媒体昨天公布的一项调查，愿意接种抗冠状病毒疫苗的受调者，从52%下降到了40%。

昨天周六第一批1万9500剂疫苗，从辉瑞在比利时的工厂运抵巴黎医院的中央药房。戴着口罩和特殊防寒手套的人员，把这款需在零下-70℃保存的疫苗转移到特殊的冰箱里。

法国卫生部长奥利维尔-韦兰表示，这款疫苗可避免"95%的人转为重症，将挽救许多人的生命"。