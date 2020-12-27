贝拉风暴袭击法国1.8万户断电 航班中断

“贝拉”风暴在英伦三岛上空肆虐之后，周日12月27日席卷法国西部，强风时速最高可达120公里，导致1.8万户家庭停电，空中交通中断。

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据巴黎机场集团（ADP）的数据，在风暴最严重的时候，巴黎北部的戴高乐机场（Roissy-Charles de Gaulle） "37%的离港航班受影响"，"平均延误50分钟"。不过，巴黎南部奥利机场没有延误记录，因为该机场拥有一条顺风向跑道。

同一消息源说：在原定飞抵戴高乐机场的航班中，有三个改在奥利机场降落。这三个航班分别来自希腊，瑞士和贝鲁特。同时，还有一架俄罗斯航空公司的客机改在阿姆斯特丹降落。一架卢森堡航空公司的航班起飞后掉头返回。

此外，贝拉风暴穿越法国西北部时，还造成该地区公共配电网络事故和断电。据布列塔尼电网管理公司（Enedis）发布的新闻稿说，贝拉风暴在西部布列塔尼造成6,600户家庭断电，在西北部诺曼底造成6000户家庭断电，在北部的诺尔省和加来省，暴风雨最严重时，有6000户人家停电不过该电网管理公司一位发言人说，到周日晚间，"绝大多数 "用户应该会恢复供电。

法国气象局称，周日上午，菲尼斯泰尔（布列塔尼）和英吉利海峡（诺曼底）的强风橙色警报已经解除。但 "大西洋沿岸和法国西北部大片地区的阵风仍可达到100公里/小时。从法国西南部的旺代到阿基坦的沿海地区，强风速度可达120公里/小时"。