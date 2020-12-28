法方要求立即释放被判刑的沙特女权人士

沙特女权活动人士卢延·哈特勒尔(Loujain al-Hathloul)被判5年8个月监禁。法国外交部副发言人12月28日呼吁立即释放她。法国外交部表示：正如我们在无数场合公开说过的那样，我们希望迅速释放哈特勒尔女士;因法国一向为争取人权和男女平等而不断努力。

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沙特于今年11月底将对卢延·哈特勒尔Loujain al-Hathloul的审判转移到与恐怖主义相关罪行有关的法庭。

据报道，2018年5月，就在沙特取消女性司机禁令的几周前，卢延·哈特勒尔Al-Hathloul与十几名女性活动家一起被捕。报道称，与卢延·哈特勒尔Al-Hathloul一起被捕的部分活动家已被暂时释放，而其他人仍被拘留，面临“不透明”的法庭审判，罪名包括与外国媒体、外交官和人权团体接触。

2018年6月底，沙特解除妇女驾车禁令。哈特勒尔带头致力于倡导女性驾车权，反对压迫性的男性监护人制度。

在沙特阿拉伯，妇女与女童不论在法律上或实际生活中也受到根深蒂固的歧视，驾车禁令只是沙特妇女在生活各个方面被剥夺人权的一例。在该国，女性若没有得到男性监护人的许可，不得出行、从事有偿工作、接受高等教育或结婚。