法国著名时装设计师皮尔·卡丹去世 享年98岁

法国著名时装设计师、商人皮尔·卡丹(Pierre Cardin)的家人12月29日宣布，他去世了。这位具有远见卓识的设计师和成衣先驱，当天上午在巴黎西部的讷伊美国医院中去世，享年98岁。

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作为二战后法国高级时装的革新名家之一，皮尔·卡丹在职业生涯中作出了一系列未来主义的创作，并推出了第一个男装系列。作为一名成功的商人，他还为很多产品冠上了自己的名字。他曾与时装设计大师安德烈·库雷热（André Courrèges）和帕科·拉巴纳(Paco Rabanne) 一起，参与了二战后法国高级时装的复兴。“我的脑袋总是在未来，我总是为年轻人创作。”皮尔·卡丹1922年出生在意大利，但在很小的时候就移民到了法国。这位意大利移民之子敲定了自己的命运，他神话般的命运让他远赴美术学院学习，其设计的服装风格体现了六十年代的乌托邦思潮，灵感来自人类对太空的征服。

1922年7月2日，皮埃特罗·康斯坦特·卡迪尼（Pietro Costante Cardini）出生于意大利威尼斯近郊，他的父母都是农民。皮尔·卡丹在法国长大，他的家人逃离了法西斯主义，也是意大利移民的一部分，在当时法国不信任甚至是排外的气氛中，他在战后“创造了法国”。皮尔·卡丹对自己通过努力和天赋白手起家取得成功的历史十分骄傲，正如他在2017年春季于法国移民历史博物馆举办展览时曾说的那样，“我是郊区来的孩子，我成了皮尔·卡丹。”回顾传奇一生，他隆重地总结后并称，“如果让我重来一次，我会以极大的热情再来一次。”

皮尔·卡丹是其父母7个孩子中年纪最小的一个，14岁时就在圣艾蒂安最好的裁缝当学徒，1944年进入巴黎著名的帕昆时装店（Maison Paquin）。在那里，他为法国著名导演兼编剧让·科克托（Jean Cocteau）的电影《美女与野兽》设计了服装和面具，之后又与艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）合作。夏帕瑞丽是巴黎的意大利裔设计师，她也是画家萨尔瓦多·达利（Salvador Dalí）和瑞士艺术家阿尔伯托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti ）的朋友。1947年，皮尔·卡丹成为了刚刚在巴黎开设时装店的克里斯汀·迪奥（Christian Dior ）的第一位员工。在这个令人羡慕的位置上，他自诩参与了迪奥女士经典西装外套Bar的发明，参与了轰动一时的“新造型”的诞生并获得巨大成功。

1950年，正是皮尔·卡丹为他以后的时装事业大施拳脚的岁月。他用全部的积蓄在里切潘斯街买下了帕斯科时装店（Maison Pascaud），并租了一个铺面，独立开办自己的公司，并很快成了举世闻名的服装设计巨匠。在其职业生涯中，皮尔·卡丹曾3次获得法国高级时装界的“金顶针奖”（Dé d’or de la haute couture française）。他还建立了由服装、化妆品、餐饮、家具等多种产业组成的“皮尔·卡丹王国”，享誉世界。1992年，皮尔·卡丹当选法兰西学院院士。作为第一个进入中国的法国时装设计师，皮尔·卡丹曾在中国进行了长达30余年的经济和文化交流工作。