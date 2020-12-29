法《世界报》： 重判张展是给世卫调查组的下马威

公民记者张展，因报道武汉疫情而被拘捕，12月28日，张展案在上海开庭。

因独立报道武汉疫情的中国公民记者张展被判刑。法国《世界报》12月29日发表题为“武汉新冠源头调查透明是不可能的！”的社评文章。文章一开头写道：中国政府在世界卫生组织将动身调查新冠源头之前给出的信息再清晰不过了。该报表示，为了国家安全，任何威胁到一党专制的行为都被扼杀在萌芽中。

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《世界报》开头写道，与北京当局多次进行艰苦谈判之后，由10几名专家组成的调查小组将于2021年1月初动身前往中国调查新冠源头。在这之前，12月28日上海浦东新区法院重判37岁的张展4年徒刑。她犯下的唯一罪行是记录了首批遭封城的武汉居民的生活。

《世界报》表示：对张展的重判算得上是中国当局从各级发出的统一口径的讯号。它告诫人们：调查病毒是否源自中国，特别是遭封城的武汉，那就不要讲透明！《世界报》写道，张展从今年6月起断断续续绝食，身体万分虚弱，而且被看守所用鼻胃管强迫灌食。

张展诉讼案仓促结案，她以“寻衅滋事罪”被判4年重刑。《世界报》介绍说，张展是基督徒，曾是一名律师。她今年2月到武汉是为了亲历报道封城后人们的生活。该报表示，两个月中，张展多次通过微信、推特、油管等网络平台发布信息；接受海外媒体采访。

法国媒体表示，张展视频中展现的医院挤满了病患，这种场景与地方当局下的指令有冲突。《世界报》表示，张展平淡无奇的报道是在谴责共产党使用威胁和恐吓来维护健康秩序并控制新冠病毒的流行。

《世界报》认为，通过这些引人注目的视频和访录，张展揭示了事实。而重判她的真正原因是为了“杀鸡吓猴”。该报写道，张展的报道和中国政府当今表彰自己的基调相差太远了。中国政府一再表明，自己“战胜了史所罕见的风险挑战”；“在极不寻常的年份创造了极不寻常的辉煌”。

在《世界报》看来，对张展的重判是要维护国家安全的迫切需要。该报最后表示，2021年7月1日，中国将迎来建党百年华诞。无论是过去还是现今，只要对一党专制带来威胁，都要“力争把可能带来重大风险的隐患发现和处置于萌芽状态。”