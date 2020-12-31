马克龙：法国经历了历史性考验

法国总统马克龙12月31日发表新年贺词。他回顾了国家经历历史性考验的一年；对死于新冠病毒的6万4千名法国人表示哀悼。总统还表示：新冠流行病仍将严重影响我们的生活，但我们大家都不要失去希望。

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总统马克龙表示，艰难的一年让我们看到了人的脆弱性；但正是在这中艰难时刻我们更加团结。总统还特别提及为抗击疫情做出贡献的医护人员、警察、企业家。他还特别提及一位11岁名为吕卡(Lucas)的少年。他这么小的年纪就懂得尊老爱幼。呼吁，可以把自己的平板电脑赠献给了当地一个疗养院，让他们在禁足期间和亲人保持交流。

法国总统在新年贺词中还重申了国家在疫情严重期间给年青人、被迫停止工作的人和企业家相应的经济补贴。总统表示：让大家度过难关是国家的责任，花再多的钱也是值得的。总统还表示：如果我们现在做的选择是不负责任的，那么承担后果的将是下一代，我们不能对不起下一代。

谈及2021年，总统表示：我们要齐心合力不断创新，创造更多的就业岗位；让低迷的经济复苏起来。2021年将是一个尊重生物多样性；更好保护环境的一年。

近来，专家和政界批评法国新冠疫苗接种速度太慢。总统表示，会尽力让更多人能够迅速接种疫苗。

谈及英国脱欧，法国总统表示：英国不仅是的邻国，它更是我们的朋友和盟友。总统还表示，英国最终脱欧都是不切实际的政治承诺和众多的谎言造成的后果。

法国总统在新年贺词的最后表示，新冠流行病仍将严重影响我们的生活，但我们大家都不要失去希望。