法国跨年夜：一场规模庞大的非法狂欢聚会

法国因新冠疫情而正在实施的宵禁措施在跨年夜期间基本得到了遵守，除了在雷恩市南部进行的规模庞大的狂欢聚会。

广告 继续浏览后续

在刚刚过去的跨年夜，除了几个地下聚会之外，法国因新冠疫情而正在实施的宵禁措施基本得到了遵守。最严重的违反宵禁措施的事件是在位于法国西部的雷恩市南部进行的一场规模庞大的狂欢聚会，这一聚会汇集了来自全法国各地的多达2500人，其中不乏来自法国以外的人。

根据法新社的报道，在法国新冠疫情再度升温的情况下，来自法国各地，甚至来自国外的约2500人于跨年夜在法国西部举行非法集会，庆祝新年，而当局没有能够阻止这一派对的举行。

法新社记者指出，1月1日星期五接近中午时，许多狂欢者仍在聚会的场所狂欢，音乐声继续轰鸣，狂欢者大多都没有佩戴口罩。在举行派对的场所前，也仍然停着很多的汽车，车牌号显示，这些汽车来自全法国各地。

一架直升机在聚会区域的上空盘旋，但在聚会场所的附近，看不到宪兵。聚会发生在位于雷恩市以南的利约龙镇（Lieuron）的一个叫做库布顿（Courbouton）的地方。

根据中央政府在当地的省代表处的声明，宪兵们在31日星期四的晚上曾试图“阻止聚会的举行”，但遇到了众多聚会者的“暴力敌对”。在双方冲突对峙的过程中，“宪兵队的一辆汽车被放火烧掉了，另外三辆受到了破坏，宪兵们遭受了酒瓶和石头的袭击，造成了一些轻伤”。

法国检察机构已对此展开了调查。