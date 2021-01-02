法国西部数千人聚集野蛮狂欢与警方冲突

法国西部利欧龙的机库自除夕夜以来举行的非法狂欢派对2021年1月2日上午10:15左右被警方控制了局面

法国疫情肆虐之际，西部布列塔尼周四开始出现2500多人参加的野蛮狂欢派对，这些人来自全国各地和外国。在震天响的音乐中，警方遇到石块和瓶子攻击，造成轻伤。

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法国政府指控这是不负责任的行为。法国内政部长吉拉尔德-达尔马宁（Gérald Darmanin）对这种不顾疫情，公然违反宵禁法的行为很生气。他周五晚间在博威市召开紧急会议，与事发地行政长官磋商对策。然后他在推特上承诺：将尽最大努力，恢复正常秩序。

有人看到通往疯狂派对的道路已被宪兵封锁。警方表示这是为了阻挡更多人潮涌入。据法新社发自布列塔尼首府雷恩的消息，周六上午，从除夕开始的疯狂派对震天音乐中断，狂欢者开始离场。但警方表示不排除音乐还会再次响起。

野蛮狂欢地点属于布列塔尼4省之一的伊勒-维莱讷(Ille-et-Vilaine)。当地省政府说：周四晚间宪兵试图阻止这场野蛮狂欢，但徒劳无功，而且遇到许多聚会者的暴力敌意。宪兵周四上午开始控制疯狂派对的周边道路，核查参加者的身份证件，开罚单。据同一消息来源说，在这些冲突中，"一辆宪兵车被人放火烧毁，另外三辆车被损坏，有军人遭人投掷瓶子和石块，受了轻伤"。

法国东部15省由于疫情变严重，宣布从1月2日开始，将晚间进入宵禁的时间从20点提前到18点。