法国东部进入宵禁加强版 政府种疫苗“蜗牛”速度挨批

法国东部15个省为抑制新的疫情爆发，本周末进入“加强版宵禁”，约600万居民在18点之后不得出门。法国政府则因接种疫苗进展太慢，引发批评浪潮。

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法国东部15个省份从周六1月2日晚间开始，将宵禁启动时间从20点提前到18点。大约600万法国人晚上18点后不能再出门。这是今年第一个受到特别限制的周末。

这些省份包括上阿尔卑斯省，滨海阿尔卑斯省，阿登省，杜布斯州，汝拉州，马恩省，上马恩省，默尔特-摩泽尔省，默兹省，摩泽尔州，涅夫尔上索恩，索恩-卢瓦尔省，孚日省和贝尔福地区，大约有600万法国人在18点以后不能离开家。

一些来自大东部Grand Est的民选官员还要求采取更多的限制性措施，包括对当地进行重新采取隔离禁足。

法国政府因接种疫苗速度太过缓慢引发批评浪潮。在巨大压力下，政府发言人加布里埃尔·阿塔尔（Gabriel Attal）宣布，将加快每星期运送疫苗的节奏，增加向养老院配送疫苗的后勤手段。

据悉，目前法国接种疫苗十分谨慎，包括在接种之前须有医学检查等复杂规程。而政府发言人的表态，丝毫没有减弱批评声浪。因为法国的速度与德国相比反差实在太大了：

法国瓦伦西亚医院中心的梅赫迪·梅杜比教授周六对政府的缓慢谴责说：“整个医疗界都不明白，为什么法国与德国存在这种差距：德国每天接种2万人，而我们每天只接种50人。”

此外，法国西部布列塔尼发生的非法除夕狂欢，2500人违反宵禁令聚集，且持续两天，也给法国的防疫造成缺口。法国政府正在密切观察戒备新一波染疫高峰到来。