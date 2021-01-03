法国非洲反恐部队再遇袭：两军人殉职 其中一名亚裔女兵

两名法国士兵，依沃娜-于恩中士（Yvonne Huynh左）和洛伊克-里塞下士队长 （Loic Risser）在马里的炸弹爆炸中丧生 2021年1月3日法国军队新闻社发布的照片

法国军队在非洲马里的“新月沙丘”（ Barkhane）反恐行动再遭致命袭击，继6天前3名军人殉职后，1月2日又有执行任务的军车遭遇自制爆炸物，两名军人身亡，其中一名女性，第三名士兵受伤。

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法国总统府昨天发布声明宣布，马克龙总统 "极为悲痛地获悉"中士伊沃娜-于恩（Yvonne Huynh）和下士班长洛伊克-里塞（Loïc Risser）在马里东北部梅纳卡地区遭遇自制爆炸物身亡。这两名军人都来自法国东部斯特拉斯堡附近的“哈古诺”第二骑兵团。马克龙向这两名 "在执行任务时为法国牺牲的士兵 "致敬"，表示他与这两名军人的亲人和战友一样悲痛，并向他们保证全国人民都对他们心怀感激和声援。

伊沃娜-于恩中士，卒年33岁，是一个小男孩的母亲，根据她的姓氏判断可能是越南裔，她是2013年法军在非洲相继展开 "薮猫"行动和“新月沙丘”行动以来，第一个在萨赫勒地区殉职的女军人。另一位殉职的下士班长洛伊克-里塞，卒年仅仅24岁。还有第三名士兵受伤，已无生命危险。

法国总统府和武装部队参谋部昨天周六表示，法军一辆轻型装甲车在执行侦察和情报任务时 "成为简易爆炸装置攻击的对象"。

法国陆军参谋部表示，这两起死亡事件，使2013年以来在萨赫勒地区反圣战行动中丧生的法国士兵人数达到50人。之前12月28日，法军在马里一辆装甲车触雷，3名士兵身亡。

法国军队从2014年8月1日开始，在非洲撒赫勒与撒哈拉地区展开名为“新月沙丘”的反圣战行动，与布吉纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚、尼日尔这5个前法国殖民地国家合作，代替2013年的“薮猫”行动。