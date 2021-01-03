盖达非洲支部宣称对3名法军士兵死亡承责

盖达非洲分支周五在其宣传平台发表声明，宣称对12月28法军3名士兵在马里遭遇爆炸死亡事件负责。该组织（GSIM）的危险性被为认为超过ISIS在非洲的分支。

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法新社1月2日发自巴马科的消息，盖达在非洲的分支武装 "支持伊斯兰和穆斯林组织 "，周五在其宣传平台阿尔-扎拉卡（Al-Zallaqa）发表声明，宣称对12月28日在马里造成三名法国士兵死亡的袭击事件负责。

该组织是萨赫勒地区的主要圣战联盟GSIM(阿拉伯语缩写为Jnim)。他们的声明提到法国在该区域持续的军事存在，穆罕默德漫画，马克龙以言论自由的名义为出版该漫画辩护，以及法国政府对法国穆斯林的政策。

这个声明似乎是向穆斯林说的："为了结束法国对萨赫勒地区的占领，你们的圣战者兄弟(GSIM)在高息-霍姆波利（Gossi-Hombori）之间的公路上，对法国占领军的车队进行了一次行动，使占领军精锐部队的三名成员丧生"。但这个圣战联盟没有提供这起攻击的细节。该组织呼吁法国民众 "向法国领导人施加压力，要求他们撤出马里"。这个声明的真实性已被美国监控圣战组织网站SITE网络中心认证。

法国在2020年向萨赫勒地区增派600名士兵，使法国在该地区的驻军总数达到5100人。目前，法国当局正在研究局势的演变情况。

去年11月底，法国新月沙丘行动的指挥官马克-康鲁伊（Marc Conruyt ）在法国国会向众议员们表示，ISIS伊斯兰国也在撒赫勒地区存在，但目前圣战联盟GSIM是萨赫勒地区 "最危险的敌人"。

1月2日又有一辆法国军车在马里遭遇自制爆炸物，两名军人触雷身亡，其中一名女性，第三名士兵受伤。

法国总统府和武装部队参谋部昨天周六表示，一辆轻型装甲车在执行侦察和情报任务时 "成为简易爆炸装置攻击的对象"。这个情况与12月28日法国3名士兵殉职的情境类似。