接种疫苗 法国抽签挑选35位公民咨询

法国政府自12月27日开始接种新冠疫苗以来进展缓慢，受到批评。法国周一开始抽签挑选35位来自不同阶层的公民，政府兑现此前马克龙总统承诺，将在整个接种新冠疫苗期间进行公民咨询，倾听他们支持或者反对意见。

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法国政府自12月27日开始新冠疫苗接种以来，到目前为止只有数百人接种，速度远远落后于英国、德国等国家，引起争议。与此同时，法国今天周一开始抽签挑选35位来自不同阶层的公民，政府将就接种疫苗经常征询他们的意见，兑现马克龙总统此前在11月24日的承诺，就是让社会更多参与接种疫苗工作。

负责该项工作的法国经济和社会理事会指出，选出的这35位公民需要最大程度上代表社会，反映法国人对接种疫苗的不同意见，包括从最抵制到最信服的意见。为了更具有代表性，抽签还将按照年龄、性别、地区、学位水平、社会专业类别和住房类型进行。

政府该项征求意见行动受到参议院绿党代表埃丝特·本巴萨的批评，他说我们需要的是疫苗而不是这些减少不满的做法。

法国政府承诺加快疫苗接种速度，避免不必要的延误。 政府发言人表示，疫苗接种将在每个地区选择的试验地点开始，然后扩展到所有护老院，50岁以上医护人员也将立即接种疫苗。总理卡斯泰表示，计划到1月底为100万人接种疫苗。