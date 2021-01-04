疫苗接种进展缓慢像蜗牛，法国政府急灭火

法国新冠疫苗接种行动起步非常缓慢，备受批评的法国政府周一承诺要迅速提高疫苗接种的速度，不再只是对养老院里的人接种疫苗，把接种疫苗的对象扩大到所有有风险的医护人员。

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卫生部长韦兰周一下午在巴黎上帝医院（Hôtel-Dieu）门前保证说：“明天晚上之前以及星期三”，“将会有一百来家医院为他们的医护人员以及城市里自由执业的医护人员进行疫苗接种”。

卫生部长还补充说：“我可以告诉你，今天我们在全国范围内已经对数千人进行了疫苗接种，（疫苗接种）的速度将上升，而且，从星期三、星期四、星期五开始，速度还将上升得更快。”卫生部长在讲完这番话之后，前往总统府参加由总统马克龙主持的疫苗接种“跟进会议”。

根据“星期天日报”的报道，总统马克龙本人批评法国疫苗接种的速度是“家庭人员一起散步的节奏”。法国的疫苗接种于12月27日在养老院中开始，根据法国卫生部，截至1月1日，只有516人接种了疫苗，远远低于德国的20万人接种速度。

法国在野党抨击政府，指责政府的疫苗接种战略过于谨慎和缓慢。共和党的议会党团主席达米安·阿巴德（Damien Abad）周一在接受《回声报》采访时，表示将要求议会就疫苗接种进行有“投票”的新的辩论，他还特别建议“要简化疫苗接种的规程，对接种者同意这一原则，也要简化”。