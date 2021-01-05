法国政府宣称，法国新冠疫苗的接种将达到“巡航速度”

在新冠疫苗接种速度上备受批评的法国政府星期二承诺，要“扩大，加速和简化”疫苗接种策略。1月底之前，开始对养老院以外的75岁以上的人接种疫苗，不久以后，希望接种疫苗的法国人也可以注册登记。

广告 继续浏览后续

法国卫生部长韦兰周二在一家法国电台上（RTL）保证说：法国的疫苗接种速度将在未来几天内达到“巡航速度”，和邻国一样。”韦兰还表示，昨天（周一）我们疫苗接种已经超过了2000，今后将以“指数”级增长。

与此同时，法国总理卡斯泰则在法国南部谴责法国各界对政府疫苗接种工作的指责，是“从来没有拯救过任何性命的没有结果的争议”。

根据法新社的报道，法国最高当局将于周三上午召开卫生国防会议，然后，星期四，总理卡斯泰将就疫苗接种战略召开新闻发布会。

法国的疫苗接种速度远低于其他大国，比如德国或英国。法新社指出，法国政府的第一阶段目标是，1月和2月两个月，在养老院里的老人和员工中，给大约100万人接种疫苗，但是，由于法国疫苗接种的开端缓慢，因此，一周以来，法国政府备受批评。

法国卫生部长韦兰周二表示，在一月底以前，将开始给养老院以外的75岁以上的人接种疫苗，这将涉及大约500万人，这些人的疫苗接种大约需要几个星期或者是几个月的时间。在此之前，法国第一阶段的疫苗接种已经扩大到了50岁以上的医护人员，以及50岁以上的消防员和家政人员。