美国暂停对法国产品征收关税

美国贸易代表处在一份公告中表示，希望等待有关其他国家和地区采用或正在考虑的数字税的调查结果，做出相应的决定。2020年7月11日，美国商务代表处声明称，美国宣布对来自法国的13亿美元商品征收25%的关税，本将从2021年1月6日生效。但在生效前被暂时搁置。

广告 继续浏览后续

为反制法国向谷歌、亚马逊以及脸书等美国巨型互联网企业征收数字税，特朗普政府将对法国进口产品，其中包括葡萄酒、奶酪以及化妆品、手袋等价值高达22亿欧元的消费品征收惩罚性关税。加征关税的措施本应1月6日开始，最后时刻被推迟。

2020年12月初；美国贸易代表莱特希泽曾宣布，法国数字服务税“歧视”美国互联网企业，考虑到相关“损害”，提议美国政府向香槟、奶酪、手提包等价值24亿美元的法国输美产品加征最高达100%的关税。

莱特希泽在一份声明中说，“301调查”显示法国数字服务税“歧视”谷歌、苹果、脸书和亚马逊等美国互联网巨头，给美国企业带来“负担”，同时也不符合现行国际税收政策原则。

谷歌、苹果等科技公司于20世纪80年代末发明了一种业内俗称“双层爱尔兰-荷兰三明治”的避税策略，即将其在欧洲的部分营业收入先转移到爱尔兰或荷兰等低税率国家的分支机构再进行纳税。长期以来，法国和其他一些欧洲国家对互联网巨头利用欧盟税法漏洞避税心存不满。

法国参议院7月批准了一项向跨国互联网企业征收3%数字服务税的法规，适用于全球数字业务年营业收入超过7.5亿欧元和在法国境内年营业收入超过2500万欧元的企业。

美国贸易代表办公室于7月10日宣布对法国数字服务税启动“301调查”。