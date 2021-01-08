新冠激增 世卫呼吁欧洲加大防控病毒变异毒株力度

新冠病毒近期继续在世界多国激增，美国单日死亡人数超过4千，巴西新冠死亡总人数累计超过20万，欧洲处于新冠病毒传染快速地区。随着新冠病毒变异株的传播，世卫组织呼吁欧洲加大防控力度。

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新年伊始新冠病毒继续在世界多国肆虐，美国单日死亡人数超过4千人，巴西新冠死亡累计总数超过20万人，成为全球新冠死亡第二多国家，欧洲处于新冠病毒传染快速地区。

由于新冠病毒在传播过程中出现变异毒株，在欧洲的22个国家都有发现，法国就有两处传染变异毒株集中传播地区，分别在法国西北部的雷恩(Rennes)和巴黎南部的巴涅(Bagneux) ,目前总共有20多人感染。

鉴于新冠变异毒株传播速度快，感染力强，世卫组织今天呼吁欧洲各国在抗击疫情过程中做出更大努力，应对严峻挑战。

法国决定加快接种疫苗速度，从1月18日起75岁以上老人可以开始接种。在英国首先发现新冠变异毒株后，法国关闭了两国间的边境，以便阻止变异毒株的传播速度。

法国总理卡斯泰周四晚间表示暂时不会重开与英国的边境，同时法国的文化和体育设施关闭到一月底，餐馆和酒吧在二月中旬前不会开门。法国会新增10个从晚6点开始的宵禁地区。对于高山滑雪场所的登山缆车是否开放要等到1月20日再做决定。

世卫组织指出世界各国开始接种疫苗，而且从2019年12月开始统计全球累计有188万4千多人死于新冠疫情。