法国第一夫人圣诞节时新冠病毒检测曾阳性

法国欧洲一台今天报道称，法国总统马克龙夫人布丽吉特马克龙曾于去年圣诞节期间检测新冠病毒呈阳性，此时恰在法国总统马克龙报告阳性检测后自我隔离结束之际。马克龙与布丽吉特曾前往瓦尔地区的布雷岗松堡度过圣诞节。该报道没有透露布丽吉特在当地是否自我隔离或与其他家人相聚。

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根据此消息说，稍后，布丽吉特去年12月底30日和31日连续两天的新冠病毒检测，结果均报告转阴呈正常。根据该报道，法国总统府没有希望及时报告布丽吉特的新冠病毒检测呈阳消息，因为马克龙认为，虽然他向法国选民许诺透明公开报告总统的健康状况，但是布丽吉特在圣诞节期间没有公务与公共活动，检测情况应与所有法国人一样属于隐私，因而没有对外报告布丽吉特的检测结果。

消息指布丽吉特检测阳性却没有任何症状与不适。

不过，据欧洲一台消息说，布丽吉特检测呈阳的消息没有公告，或许为总统夫妇带来微妙困扰，因为布丽吉特决心为推动法国民众接种新冠疫苗作推动宣传服务。而且作为法国巴黎与全国医院公共募捐基金会主席，布丽吉特将很快于1月18日参加启动支持医疗系统和推动接种疫苗的活动仪式，布丽吉特应当公开透明。

消息没有说明布丽吉特检测呈阳性的源头，是否与总统马克龙稍早检测呈阳性有关联。

法国目前聚焦推动民众广泛接种疫苗，因为法国较多民众对接种疫苗抱有疑虑与犹豫。

据专家认为，民众接种疫苗比率应该至少达到百分之70以上，方能够有效免疫阻断新冠肺炎病毒的蔓延。

稍早，法国媒体评论对政府宣传推动接种疫苗缓慢僵化甚至官僚提出批评，也有评论批评布丽吉特没有起到带头示范作用。因为在不少国家，领导人主动公开接种新冠疫苗，给民众鼓气示范，而布丽吉特年龄达到优先接种条件却毫无动静，遭到批评。但此类的批评也因涉及第一夫人的年龄，多少也被指为尖刻。