宵禁时间提前 马赛出现英国变异病毒群聚性感染

法国新冠疫情没有好转的趋势，政府目前排除了第三次全面禁足的措施。但从周日(1月10日)开始，另有8个省每日宵禁时间从晚20点提前至18点。此前15个实施宵禁的省份集中在东北、东南部。周日提早实施宵禁的省份包括中部、东南部，南部大城市马赛也在其中。马赛8日发现英国变异病毒群聚感染病例后，在疑似病例住宅区开始了大规模检测。目前在23名确诊病例中已发现8例属于来自英国的变异病毒。

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1月8日，罗讷河口省首府马赛宣布发现一起新冠变异病毒聚集性感染。5名从英国返回的侨民被确诊后，立即检测了他们接触过的45人。45人中有23人确诊，其中有8人被确诊感染在英国发现的变异病毒。马赛市长市长帕杨（Benoît Payan）1月10日两次就群聚感染召开记者会。他非常担心，表示需要分秒必争，对一个住宅区进行病毒大规模检测。住宅区人数不多，大约有30多位居民。

马赛市出动了40多名海上消防员，希望以最大的力量控制住来自英国的变异病毒。目前被确诊的23人中，除8人之外，其他人是否也感染英国变异病毒，大家还在焦虑地等待结果。市长和副市长均表示，我们必须立即做出快速反应，不能像往常一样按部就班地检测，要快上加快。追踪测试后立即隔离有英国毒株的携带者。

市长帕杨还建议把他体育场改建成一个紧急接种中心。另外，法国卫生部已经批准了莫德纳疫苗；卫生部长表示，从下个周一开始，法国将再获得5万剂莫德纳疫苗。面对在野党和部分医生的批评，卫生部长维兰表示，接种的人数很快将提升至10万人。

法国不屈服法兰西（France insoumise）领头人梅郎雄1月10日表示，他不愿意当实验小老鼠。他说，他并不是一味抵抗疫苗，而是对德国和美国药厂研制的辉瑞疫苗没有信心。

他还表示：法国是一个大国，而她迄今为止尚未研制出“任何疫苗”，为此他感到“愤怒”。 法国实验室赛诺菲和英国葛兰素史克8日宣布，其抗新冠疫苗要到2021年年底才能“问世”，因为临床试验效果不佳。

1月10日宵禁时间被提前的省份为：谢尔省(le Cher)、阿列省(l'Allier)、科多尔省( la Côte-d'Or)、上莱茵省（ le Haut-Rhin)、下莱茵省( le Bas-Rhin)、沃克吕兹省(le Vaucluse)、上普罗旺斯阿尔卑斯省( les Alpes-de-Haute-Provence)、罗讷河口省(les Bouches-du-Rhône)。从下个周期二开始瓦尔省(le Var )和德龙省(la Drôme）两个省也将把宵禁时间从20点提前至18点。

根据法国卫生部门公布的疫情数据，法国又新增15944例新冠肺炎确诊病例，新增151例死亡病例。这离法国总统马克龙去年年底希望的每天确诊人数低于5000的承诺差得很远。