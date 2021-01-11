巴黎举行“生物多样性”峰会 重启相关国际谈判

法国总统马克龙在峰会上呼吁采取更加积极的具体保护生物和环境行动

2021年伊始法国与联合国及世界银行于2021年1月11日在巴黎联合举办聚焦生物多样性峰会，主题为“同一个地球” ，有30多国政要等通过视频参加，法国总统马克龙呼吁采取更加积极的具体保护生物和环境行动。

广告 继续浏览后续

联合国秘书长古特雷斯，欧委会主席冯德莱恩，欧盟轮值主席德国总理默克尔和世界银行行长戴维∙马尔帕斯等来自世界30多国的政要、国际组织、企业和协会代表等进行视频发言。

峰会讨论围绕4个主题展开，保护陆地和海洋生态系统 ; 促进农业的生态转型 ; 督促各国利用财政动员来保护生物多样性, 积极进行融资以及毁林现象、物种与人类健康之间管理问题。

法国总统马克龙今天强调本次峰会是在联合国框架下包括生物，环境和气候的峰会，提醒大家要正视危机采取更积极具体的保护环境行动。

本次峰会也启动今年系列关于保护生物，环境和气候国际会议，如先在马赛随后在昆明举办在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，另外在苏格兰的格拉斯哥预计年底将举行第26届气候大会。

由于新冠疫情肆虐严重，因此更加凸显今年举行的系列生态环境和气候会议在保护自然和生物以及人类赖以生存自然环境的重要性。