法国苏伊士集团将巩固自己在中国的地位

法国苏伊士环境集团在水和废物处理两个方面拥有丰富的经验

法国环境服务集团苏伊士集团1月11日星期一宣布，已与其合作伙伴香港新创建集团（NWS）签署协议，以6.93亿欧元的价格收购香港新创建集团在苏伊士新创建合资公司（Suez NWS）和Suyu合资公司中的股份。

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法新社报道，交易结束时，苏伊士集团将拥有苏伊士新创建合资公司和Suyu合资公司的100％的股权。

苏伊士集团在新闻公告中说：“通过这些收购，苏伊士集团加强了自己在中国的地位，简化了自己在该地区的业务结构。”

具体来说，苏伊士集团将收购新创建公司在苏伊士新创建合资公司中持有的42％的股份，苏伊士所有的水处理和垃圾处理业务都集中在这家合资公司里。

另外，苏伊士集团还将收购新创建集团间接持有的Suyu合资公司的50％的股份。这一操作将使苏伊士集团增加自己在德润环境公司（Derun Environment）中的股份，德润环境公司是Suyu与一家专门从事供水和垃圾处理的中国国有企业重庆水务集团之间的合资企业。

苏伊士集团的公告还强调，自己的收购操作，将使两家合资企业的总市值接近17亿欧元，其中包括约1.5亿欧元的净债务。

公告还表示，2019年，这两家合资公司的合并结果，是约1.93亿欧元的营业毛利润和约1.13亿欧元的净利润。

公告还表示，苏伊士集团的这些回购操作将在2021年第一季度末完成，它们还需要获得监管部门的批准，也具有通常的暂缓条款。