巴黎 靠监视器围剿地铁捷运线上4名抢偷嫌犯

根据巴黎人报报道，四名16岁至18岁的年轻人，因分别在巴黎市和塞纳-圣德尼的捷运线RER B上涉嫌攻击并抢偷4名乘客的手机，周二被警方逮捕。

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巴黎人报指出，捷运线RER B四天以来录影下来这个四人帮盗窃集团的犯案行径。这四名16至18岁的年轻人周三被移送到波比尼市（塞纳-圣德尼Seine-Saint-Denis）、蓬特瓦兹市（瓦兹谷省）以及瓦兹省的法院处理。他们涉嫌周二以来，分别在巴黎市和塞纳-圣德尼的捷运线RER B上为偷窃抢夺4名乘客的手机而攻击对方。

报道还指出，这些年轻人总是使用相同的手法。下午近傍晚时分，在火车车厢内或月台上，这些窃贼就在这条捷运线上寻找容易下手的猎物。他们的手法简单而且有效，也就是先包围这些受害者，然后威胁他们交出手机。一项消息来源指出，他们在1月12日至16日之间，在夏特雷（Châtelet）、Saint-Denis（圣德尼）、（奥纳伊索布瓦） （Aulnay-sous-Bois）和维勒班特（Villepinte）（塞纳-圣德尼省）等的车站攻击两名女子及两名男子，但他们当中没有一人受到伤害。

这些受害者在震惊之余向警察局投诉。 区域运输部门（SRT Evangile）的调查人员于是通过视频监控的图像，彼此电话联络，以及调出他们的档案，查出这些是有轻罪犯罪记录的年轻人，因为地区运输单位早就有这个盗窃团伙的档案。

这些年轻不法分子周二分别在塞纳-圣德尼地区瓦兹省和瓦兹谷省的家中被逮捕，接着，被关押在巴黎警方拘留所。 他们招供说犯案动机是为了能拿到一点钱。