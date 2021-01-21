法国民议会投票通过延长卫健紧急状态法

法国国民议会投票通过延长卫健紧急状态法。不过，这还得等到参议院宣布后，俾能在2月16日之前最终通过这项卫健紧急状态法实施日期的延长。

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法国的卫健紧急状态法将延长至6月1日。 1月20日的星期三，尽管有国会左右两派议员的反对，而且讨论激烈。但投票结果，国民议会仍然通过了此延长提案。

这项延期法案仅以多数党的113票即获得通过。民代议员中有43名投反对票，四名弃权，这其中包括了中间偏右的政党Modem团体，以及一个与前进共和（LRM）的盟友政党Agir的一名议员在内。

卫生紧急状态法是包括了那项下午18点全国实行宵禁在内的法律基础。 它允许当局能采取紧缩措施，在整个或部分领土上限制或禁止人员的驿动往来、聚集或营业场所的开放，以及对法国部分或全国人口实施禁闭封锁的可能。

法国健康部长奥利维尔·韦兰（OlivierVéran）表示：“我了解大家的倦态和对摆脱危机的渴望。但我们不能取消与病毒对抗的任何工具。在现场，国会议员转达了餐饮业者、大学生及滑雪站业者的担忧。但部长说，“我们现在命在一悬”

不过，反对派表示反对把紧急状态的“平淡化”，例如：共和国党及共产党。左派的法兰西不屈服党也指出，“完全掌权工具箱”的这种状态可能持续到总统大选。 自由与国土派政党指出：“我们不再民主”，就像议员尼古拉斯·杜邦-艾尼昂断定说，行政单位“正在破坏信心”。社会党努力提出初步拒绝议案的理由是：缺乏相关预算，但也徒劳无功。最终，这项卫生紧急状态法的延长提案仍旧过了关。