变种新冠病毒凶猛：法国或以一道法令终结民众自制的口罩

法国卫生部长奥利维尔·维兰（OlivierVéran）证实，“会建议不再使用自制口罩”。法国政府将颁布一项法令。 该措施旨在应对英国变种病毒最大的传染力。

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巴黎人报报道，法国民众在家中自己缝制的口罩已经结束。如同法国公共卫生高级委员会（HCSP）在本周初所建议的，现在起，禁止使用自家制作口罩及第2类布料的口罩。据奥利维尔·韦兰（OlivierVéran）称，这些口罩对于英国变种病毒来说渗透性太强，因这种病毒传染性更强，甚至可说更加极其强大。

公共卫生高级委员会认为，能够过滤掉90％以上病毒颗粒的广大民众使用的第一类口罩就足够防疫了。卫生部长解释说，不需要过渡到外科手术口罩或是FFP2口罩。

公共卫生高级委员会建议，现在起，民众不要再使用自家制作口罩，现在我也这么建议。因为它的过滤能力不足。 »。如果说第1类口罩能阻挡至少90％的3微米颗粒，那么第2类口罩仅能阻挡70％，而所有其他未经批准或在家缝制的防护口罩都不具任何阻挡能力，因此被禁止。

对于数以百万计的法国人来说，这是一种突如其来的转变，在春季疫情爆发，口罩短缺情况下，他们不得不匆忙自己想办法自己做口罩。 大部分的这些未经过当局认证的口罩，现在已不合时宜了。 法国医生联合会名誉主席让·保罗·哈蒙（Jean-Paul Hamon）并不掩饰自己的不满说：“”那么，现在，民众要去掉口罩吗？ 他们怎么知道自己买到的口罩是第I类或是第2类的口罩呢？ 坦白说，政府有他更好要做的事……就是它应该专心解决疫苗库存量的问题。

从今天开始，如何让自己戴到合适的口罩？圣团恩的一名药剂师敏格解释说： “查验口口罩是否批准的唯一方法是看包装上的徽标。我们药房有卖，但买的人较少。 我们主要销售外科口罩。”外科口罩的售价回到最初价格，每片约10美分。而第1类口罩的价格一片销售5到10欧元之间，可清洗5到50次。 药剂师还说：“必须将以60度的热水洗涤，并正确烘干它们，而且每个说明记录也不同。

奥利维尔·韦兰（OlivierVéran）也还利用他在电视第一台TF 1上的访谈时间宣布：“将向700万名没能力自购口罩的法国民众分发4500万副口罩，而且这些是属于第一类口罩。