法国将采2米社交距离新规 因应散播力强大英变种新冠病毒

为因应散播力强大的英国等变种新冠病毒，法国将出台保持2公尺的社交距离新规定，更改此前实施的保持1公尺社交距离规则。

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面对英国、南非等变种病毒的到来，法国如何保护自己？政府并未掩饰自己的担忧！此际，英国疫情正严重失控，每天将近1500人死亡，而法国每天有200至300人死亡。每个法国人内心都对英国发生的疫情状况感到恐惧。巴黎人报报道，卫生部长奥利维尔·维兰（Olivier Véran）周四晚在电视第一台TF1接受采访时说：“要遏制病毒的散播，这是一场与时间的赛跑。

维兰警告说：面对英国变种病毒，采取全面封锁禁闭令将可能是绝对的必要。

鉴于这些英国和南非变种病毒呈现的最大传播感染力，政府将采取一系列措施，俾能最大程度地限制其散布。 周四，欧盟举行了一项欧盟边界问题委员会为了协调27个成员国的决策。周五将公布针对新冠病毒感染接触案例规则重新定义的一项欧盟公共卫生高级理事会的裁示意见。

直至目前为止，卫生部长采取的标准是根据健保局的规定，对于一个新冠确诊病患，人们能够不带口罩的距离为一米。维兰今则宣布，这项社交距离将扩大到2米。马内河谷省的科特伊医院病毒学家鲍洛斯基Jean-Michel Pawlotsky大力指出：“由于这种病毒更具传染性，因此这项措施是合理的。”

但这也出现一个问题：难道我们不是会面对更多大量接触下的感染病例，而有超负荷人数的病患需要筛查之风险吗？

对于感染病专家大卫朵来说，问题不在此，目前更大的问题是手工自制的口罩。因为面对这种凶悍的变种病毒，人们即使戴口罩仍会被感染。关于这一主题，周五还将发布一项法令，规定： “自制口罩”不应再使用。

就在等待病毒大流行压力增加的同时，法国卫生部长韦兰表示，不排除再度采取更严峻的措施，如同去年秋季下达的全面封锁紧闭令，这是他在电视第一台访谈中宣布的。