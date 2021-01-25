法教育界26日将举行全国大罢课

疫情下，法国六大工会组织发起教育界26日大罢课活动。教师要求涨工资之外，更要求加强防疫措施。现任教育部长布朗凯(Jean-Michel Blanquer)25日晚接受LCI电视台专访时表示，即便是政府将宣布第三次全国禁足，他仍希望不要关闭校园，给孩子们上课读书的机会。全国大游行前一天发出这样的意愿，教师工会和授课的老师恐怕很难接受。

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根据Ipsos为法国国内新闻电台做的最新民调，现任教育部长布朗凯(Jean-Michel Blanquer)是历任教育部长中最不得人心的一位部长。另根据“教育咖啡”(le Café pédagogique)的民调，71%的教师认为，布朗凯从疫情爆发以来，没有做好学校的防疫措施。

在法国，在部长位置上坐的时间最短的是教育部长。2020年11月也曾经有过一次师生街头抗议活动。他们抗议政府提出的涨工资的条件太苛刻。现任教育部长布朗凯曾提出，从2021年5月开始，已经转正的年轻教师每个月将涨100欧元。但问题是，随着工龄的延长，100欧元的涨幅会逐年减少。到七级的时候，一个老教师每月涨的工资仅剩36欧元。和政府再次谈判失败之后，六大工会组织联合发起全国大罢课的抗议活动。

根据《西南日报》(Le Sud-Ouest)25日刊登的消息，西南部城市波城(Pau)将关闭所有的学校；离西班牙边境不远的巴约讷(Bayonne)只开4所学校，其他教师和学生都做好了上街游行的准备。另外，西南地区的洛特-加隆省(Le Lot et Garonne)和多尔多涅(Dordogne)已经“注册”罢课的老师也不少。

西南部的蒙德马桑(Mont-de-Marsan)各大校园的老师和学生更是准备在省教育部前抗议他们的教课条件越来越差。巴黎教学区的老师更似乎抱怨，初中和高中每个班的学生人数过多。