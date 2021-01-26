华为宣布在法国斯特拉斯堡附近建造5G设备工厂

华为宣布在法国东部建造5G设备工厂，这将是华为在中国以外的第一个与5G设备相连的工厂。根据华为今天26日举行的一个新闻发布会宣布，该工厂应当于2023年投产，出产第一个移动站，为在欧洲的5G等提供技术设备。

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华为宣布在法国东部建造5G设备工厂，这将是华为在中国以外的第一个与5G相连的工厂。根据华为今天26日举行的一个新闻发布会宣布，该工厂应当于2023年投产，出产第一个移动站，为在欧洲的5G等提供技术设备。

据法新社今天报道称，华为的法国基站设备工厂，选址在法国东部斯特拉斯堡的阿尔萨斯布鲁马特Brumath商业区。该区所在地哈格诺市Haguenau距离斯特拉斯堡仅为20公里远。华为稍早于去年12月17日宣布建厂计划。华为副总裁兼华为董事会成员陈黎芳音译为卡特琳娜陈称，这是华为的一个历史性的日子。

华为为该工厂的投资为两亿欧元，未来计划雇佣300到500工人。工厂主要生产用于无线通讯设备，尤其为欧洲5G基站提供设备。投产后工厂每年生产10亿欧元设备产品。

据当地官员称，华为选址斯特拉斯堡地区建厂，是多方合作的成果，并赞扬对当地的重要投资。华为的一项公告说，计划将这一工厂建成生态型工厂，特别是通过使用生态建筑材料和工艺，来大幅度限制工厂的能源影响。

据法新社说，华为被认为是世界上三大5G设备供应商中最有影响的企业。华为自2003年进入法国，近期宣布加大在法国的投资。为了表示在法国长期投资发展的愿望，华为已经宣布将在巴黎大区建造一座科研中心。

目前，华为在法国雇有近千名员工，并在欧洲拥有23个研发中心。