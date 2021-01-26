法国二分之一中小企业忧无法承受第3次封锁令

二分之一（49％）的法国中小型企业负责人担心他们将“无法承受第三次封锁令 ，这是根据法国中小型企业联合会（CPME）对其成员所做，并于1月26日星期二发布的一项调查结果。

广告 继续浏览后续

一个令人担忧的征兆，越来越多的法国中小企业负责人对于他们偿还债务或支付开支的能力表示怀疑。

此际，法国人正在担心当局可能实施的第三次封闭令的同时，在1月25日星期一当天，住院的Covid-19患者新增人数继续增加，达到26,888人，根据法国公共卫生的数据，此时也是自12月9日以来在心肺复苏重症病房人数首次超过3,000人。 法国医院接收了531名新冠病毒患者，人数比星期天多，当时该数字超过26,000人。

此外，法国公共卫生部在过去24小时内还宣布了449死亡案例，使该流行病造成的死亡总数达到73,498。

如同往例，当新冠检测做的比较少的周末之后，感染数字总是很低之际，自星期日以来的确诊新增病例有4,240例。

根据“法国中小型企业联合会”对其成员所做，并于1月26日星期二发布的一项调查结果，有二分之一（49％）的企业老板认为“无法承受第三次封锁令。

在1月7日至20日之间，一项对2400位中小型企业和超小型企业的领导人所做问卷调查显示，有54％的人还表示“担心他们企业能否持续下去”。而在9月所做的上一次调查结果，比例为47％。他们当中的53％认为，实施宵禁正在减缓他们企业的运营。而三分之一（33％）的领导人则“感觉自己的企业正在接受国家的输液。”。

根据全国企业主组织在一项公报中指出，“对于2021年，前景喜忧参半，但还不至于沦落到灾难性程度。 虽然有52％的受访者预计未来几个月的营业额会下降，但有48％的受访者则预计企业可维持下去，甚至有增长。”

不过令人担忧的征兆，越来越多的法国中小企业负责人对于他们偿还债务或支付开支的能力表示怀疑。

有两分之一的法国企业可以享有延迟缴税或社会捐。他们当中的三分之一（36％）的认为他们将无能力偿还这些税捐，高于9月份的28％。。 至于由国家担保（PGE）的贷款，有58％的回应中小型企业和VSE表示有追索权，其中近二分之一（45％）的受益者认为他们无法偿还，而四个月前的比率则为三分之一（34 ％）。