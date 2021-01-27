大巴黎新冠确诊10%英变种病毒 新例或加速激增

法国公立医院机构组织（AP-HP）的医生周二表示，两周以来，大巴黎地区新冠确诊案例中， 10%是来自英国变种病毒，这预示即将有下一波“非常明显”新冠病毒感染者新增病例激增浪潮。专家里奥教授坚持指，“宵禁”不够，必须迅下猛药制止扩散。否则医院将面临新冠病患大爆满惊骇危机。

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巴黎13区公立医院La Pitié-Salpêtrière的病毒学家马塞林教授（Anne-Geneviève Marcelin）在一项记者会中指出，1月11日至21日在大巴黎地区的八个筛检所针对1080个PCR阳性检测案例的病毒株进行分析结果显示，有9.4％案例属于英国变种病毒。她补充说：“应谨慎对待这些检测结果”，但它也确认了“这种变种病毒案例有增加的趋势。”在1月7日和8日，针对超过10,000多个PCR检测阳性案例，所做的首次全国性“快速调查”结果，观察到全国范围比率占了2.5％。 第二次这种全国快速调查将于本周三开始。

马塞林教授强调说，借由这个“中间者角色” 针对大巴黎地区所作的这项研究结果，相当吻合巴斯德研究所所建立的模型”，她同时提醒说，该组织曾经界定出的范围是：二月初介于2％至12％的比率，然后在3月初，将是12％至64％的比率。

巴黎Cochin医院免疫科主任巴朵教授（Frédéric Batteux）观察指出：“我们正处于一个转折点，他并观察到Covid-19的繁殖率已经超过1.2，并且还在继续攀升。他说，随着英国病毒株“传染性提高了40％到60％”，他预计“当这种变异病毒站到上风时，感染案例将会大大增加。” 目前所有的指标数字已全部变成红色：打电话呼叫救护车（Samu）的数目，送到急诊室就医人数，住院人数，进入重症病房数量…… 他警告说，“我们从一开始的高数量，然后现在速度正在加快。

法国公立医院组织的危机医学主任布鲁诺·里奥教授坚持认为，“目前形势令人担忧”，而且“看起来非常像是一种特殊例外情况”。同时，他表示赞成“要尽可能快速地采取一些比宵禁来的下药更猛烈的新策略”。 他警告说：“如果我们现在什么都不做，将会面临各地医院病人大爆满的惊涛骇浪危机。