2021年旺代单人不靠岸航海賽（Vendée Globe）落幕

1月27日，在旺代帆船赛的出发地、法国西部沿海城市莱萨布勒－多洛讷（les Sables d'Olonne）聚集了全世界顶尖的远洋帆船选手和来自世界各地的帆船迷。最终抵达终点的是查理(Charlie Dalin), 他有望获得旺代帆船赛冠军。参加旺代帆船赛最先抵达不一定总成绩为第一。27日，不少人在莱萨布勒－多洛讷抵达站迎接凯旋而归的航海员。大家除戴好口罩之外，间距至少保持2米。

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旺代单人不靠岸航海賽是对航海员超体能的考验。它以单人帆船的配备，在无人协助、全程无休的情况下，克服这片梦魇般的无情海域，简直就是几乎无法完成的航海任务。

旺代单人环球帆船赛（Vendée Globe） 是由法国组织的环球不靠岸航海赛，又名法国旺代不靠岸单人环球航海赛，始发于1989年，从1992年起每四年举办一届，被公认为是最残酷的航海赛之一。参赛帆船从法国启航，驶向非洲海岸，途经好望角，环绕南极大陆，跨越合恩角，经过南美海岸，最后抵达法国大陆。在约4个月时间独自航行26,000海里，只经由卫星电话及电子邮箱来联络，是人类对极限的挑战。

Vendée Globe是由法国组织的环球不靠岸航海赛，以约4个月时间独自航行26,000海浬，只经由卫星电话及电子邮箱来连络，航行超过100天及四大洋，由大西洋至南极洋，是人类对极限的挑战。