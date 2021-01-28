仅次中车，阿尔斯通完成收购庞巴迪运输在即，跻身世界第二

1月28日星期四，法国铁路交通巨头阿尔斯通正在准备即将在明天完结达成的竞争对手庞巴迪运输收购事项，收购之后，阿尔斯通将在该领域跃居全球第二，仅次于中国中车。

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阿尔斯通收购庞巴迪运输总金额预计最高达到53亿欧元，吸收新血液之后的集团营业额预计达到157亿欧元，订单金额达711亿欧元。根据计划，收购结束后，阿尔斯通在全球70个国家的雇员将达到7万5千人。

法新社指出，面对中国中车的压力，阿尔斯通曾经希望吸纳西门子交通，不过，这件事情在2019年2月被欧委会拦下，未能达成。这一法德“联姻”失败，一年之后，加拿大庞巴迪遇到的困难，使得阿尔斯通发出邀约，拿下了其铁路运输这一部分。阿尔斯通总裁亨利-普巴尔-拉法基表示，本次的收购，并没有像之前一样，在竞争监管机构那里惹出麻烦，因为“阿尔斯通的弱项，正好是庞巴迪运输的强项，反之亦然”。

本次收购完结之后，法国本土将结束阿尔斯通与庞巴迪并肩双强的局面，阿尔斯通将揽获法国市场几乎主导的地位。法国运输市场的其他参与公司还有西门子和西班牙铁建，以及新秀-来自捷克共和国的斯柯达。斯柯达和阿尔斯通之间也正在洽谈阿尔萨斯地区的一处工厂收购。