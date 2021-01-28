法中部瓦朗斯发生双环枪杀案 两名女性丧命

法国中部城市瓦朗斯(Valence)28日上午发生一起枪击案。涉案人不知何因对当地就业服务中心和他工作过的一家拖车制造厂开枪，致使两名女性重担身亡。一人是瓦朗斯就业服务中心女职员；另一名是拖车制造厂人事处负责人。另根据Actu网站的报道，凶手杀害的第二人是曾经解雇他人事处的负责人。

广告 继续浏览后续

法国劳工部长博尔纳(Elisabeth Borne)和就业服务中心服务人亲临出事现场。博尔纳对警察和就业服务中心的沉着冷静表示赞赏。当天瓦朗斯市所有就业服务中心全部关闭。29日，将为遇难者默哀。

瓦朗斯市长达拉贡 (Nicolas Daragon)对遇难者家属表示慰问。在表达哀伤之情的同时，他也对作案者杀害无辜表示费解。瓦朗斯检查长佩兰(Alex Perrin)下午的记者会上表示：持枪者并不认识被害的就业服务中心咨询员。但作案的人是否找他曾经工作过的工厂人事处报仇，目前还需调查。

1月28日上午8点半，45岁的失业工程师到瓦朗斯市一个失业服务中心(Pôle d'emploi)询问情况。转身要离开时，他忽然拔枪杀死了咨询再就业的工作人员。这名53岁的女性胸部中弹，没等到急救当场死亡。

随后，持枪者开着一辆本田车赶往离就业服务中心不远的一个拖车制造厂“夫纳”(Faun)。10年前他曾在这里工作过两年，后来失业，离开瓦朗斯市。不知何因，作案者奔向人事处，朝一名负责人开枪，中弹的女性送往医院后不治身亡。

作案第一现场的人把持枪者的车牌通报被警方。警方在一个桥上堵截了想开车逃逸的凶手。法国媒体报道说，这名失业者来自东北部的默尔特-摩泽尔省（Meurthe-et-Moselle）。失业后他是在东北的南锡(Nancy)城市注册失业。那么他为什么开了500多公里到南部去杀人？为什么有选择了这两个地方？警方在展开全面的调查。