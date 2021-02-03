法国入境两道检查 别想蒙混过关

自2月1日起，法国实施更严格的入境规定等防疫新规。出境和入境都必须持有护照、机票、出发前72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明、旅行证明和证明文件。机场除登机口检查之外，边防检查站民警再将第二次核实。提供假证明者将受惩罚。

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2月3日，一名在法施工地打工的马里人准备乘坐飞机飞回巴马科，说要回国探望病重的母亲。他登机前所需的证明都是齐的。但出境时边防警察需要再核查一遍。

但边防检查站民警核查时问这名马里人是否持有他母亲病重的证明时，他说没有。由此他无法起飞回巴马科。

2月3日，一名法国人和加拿大女友想入境法国。他们向警方提供了在法国南部土伦市购买了一套房子的购房公证书。在回答边防检查站民警提出的问题时，他们两人吞吞吐吐。边防警察向出售土伦市房屋的公证所了解实情，结果他们根本没有在法国购房，是在用假公证骗警察。这套房屋的确是在出售，但购买者并不是他们两人。

作假的法国人被当场拘留；而他的加拿大女友不得不在机场购买另一张机票返回多伦多。他们两人不是从多伦多直飞巴黎奥利机场的；两人从加拿大多伦多转往法国海外省瓜德罗普皮特尔角城(Pointe-à-Pitre)，再飞抵巴黎奥利机场。本想以购买房租这种“令人信服的理由”(motifs impérieux)入境，结果被边防戳穿是假的。