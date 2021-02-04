新冠疫苗：法国关于健康“主权”的辩论

面对法国-奥地利生物科技公司Valneva将研制的新冠疫苗提供给英国，令法国政界群情激愤，表示法必须在健康事务上双倍努力捍卫其“主权”。

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法国工业部长阿涅丝·巴尼尔·鲁纳切尔（AgnèsPannier-Runacher）周四在BFM电视台上保证说，法国“没有失去机会”。实际上，根据她的说法，瓦尔内瓦（Valneva）公司直到秋天才能将疫苗交付给伦敦，因此是“在其他制药商交付给法国1.5亿剂疫苗之后”。

她还称，法国已经向这家公司建议，提供高达80％的临床研究需要的资金，可在法国没有生产基地的这家企业，已经谢绝了政府的提议，并暗指英国说找到了“更好的地方”。

不过事件已经引发政界各方的批评潮。

国民议会极右派议员乔丹·巴尔德拉（Jordan Bardella）就称：“为了全球化中其他新兴大国的利益，法国首先为放弃主权付出了代价，更最重要的是，在科研方面的投资不足”。他特别呼吁“大幅度增加科研预算，并将企业重新搬回法国”，因为“今天对科研的投资将是为了明天的独立付出的代价”。

法国崛起政党负责人尼古拉·杜邦·艾格南（Nicolas Dupont-Aignan）也在周三推文说：“法国没有及时反应，让生产转移去了英国，公司与英国政府签署了一项巨大的预购合同，来为疫苗的临床试验提供资金！为什么马卡龙什么都没做？”。

右派共和党，国民议会的副主席安妮·日内瓦纳德周三也在电视媒体CNews上指出：“欧洲的战略旨在加强获得疫苗中的互助合作；而在法国并没有获得疫苗渠道的情况下，首先支持的是国家生产以及向能够供货的厂家购买疫苗，来加大疫苗的供给”。

左派方面，法共和不屈法国（La France Insoumise，LFI）要求将疫苗纳入公共领域，不屈法国的第二号人物Adrien Quatennens指出，这一疫苗“实际上受到市场法律的约束，而且疫苗不能解决健康危机”。周三在法国新闻电台的节目中，他感叹说：“自从疫情危机爆发以来，谈到了健康主权，再工业化，企业的重新搬迁等问题；可这不是我们正在做的事情。”他呼吁总统马克龙（Emmanuel Macron）“要言行一致”。